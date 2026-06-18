Se abrieron las inscripciones para el 1º Concurso Provincial de Comida al Disco en Salta

Con el objetivo de rescatar y poner en valor una de las técnicas de cocción más arraigadas en la cultura campera regional, Salta se prepara para vivir el próximo domingo 26 de julio el 1º Concurso Provincial de Comida al Disco. El certamen, que busca consolidar la gastronomía local como un fuerte atractivo turístico, se desarrollará en las instalaciones al aire libre de la Villa Gastronómica de UTHGRA y contará con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes, la Municipalidad de Salta, y la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines.

En este escenario, los concursantes deberán desplegar toda su creatividad respetando las reglas de oro de la competencia: cocinar estrictamente a base de leña y utilizar el icónico recipiente de hierro como único elemento de preparación. Un jurado de expertos evaluará minuciosamente la técnica, el punto de cocción, la originalidad de la receta, la presentación y el sabor final para definir a los ganadores de los tres primeros puestos, quienes recibirán importantes premios y menciones especiales.

Para el público general, la propuesta se presenta como un excelente plan de fin de semana con entrada libre y gratuita. Los asistentes no sólo podrán observar el proceso de elaboración en vivo y alentar a los cocineros, sino también disfrutar de espectáculos musicales y adquirir porciones para degustar una vez finalizada la puntuación del jurado.

Las inscripciones ya se encuentran oficialmente abiertas, y para garantizar la comodidad y seguridad de los participantes, los cupos serán limitados. Quienes deseen competir, consultar el reglamento o solicitar más detalles, pueden comunicarse vía telefónica o por WhatsApp a los números 387 437-4600 y 387 451-7266. También está disponible el correo electrónico http://consultas@uthgrasalta.com.ar y los perfiles oficiales en redes sociales bajo el usuario @uthgrasaltaoficial.