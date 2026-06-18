El CIC de Gauchito Gil celebra el Día de la Bandera con un “Gran Patio Criollo”

Con motivo de conmemorarse el 20 de junio, Día de la Bandera, la Municipalidad realizará un “Gran Patio Criollo” en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Gauchito Gil.

Durante la jornada, se desarrollará el concurso del buñuelo 2026, donde más de 15 concursantes participarán de la propuesta.

La Agencia de Cultura Activa confirmó la participación de «Los de la Linda», «Néstor Saavedra y su bandoneón» y Viviana Báez. La propuesta incluirá además un encuentro de academias folklóricas y una feria de emprendedores para compartir en familia y comunidad.

Los vecinos de la zona sudeste interesados en participar podrán acercarse al CIC ubicado en Av. Discépolo y Fortín Las Juntas.