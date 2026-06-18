En los días de bajas temperaturas no se debe dejar de tomar agua

Contrariamente a los días calurosos, en las jornadas de bajas temperaturas las personas suelen no tener sed y consumen menos agua. Sin embargo, el organismo necesita hidratarse todos los días, durante todo el año.

Para una buena hidratación, se recomienda beber un mínimo de dos litros de agua por día. Aproximadamente un 20% de la hidratación diaria es aportado por los alimentos que la persona consume; el 80% restante depende de los líquidos que bebe.

·Es importante para la salud mantener una correcta hidratación en cualquier época del año, aun cuando hace frío y no se siente sed.

Se recomienda llevar una botella con suficiente agua para beber en la escuela, en el trabajo, en el gimnasio, cuando se hacen caminatas o se practican deportes, etc.

·Cuando no hay sensación de sed, una forma efectiva para tomar el agua necesaria es hacerlo con sorbos pequeños, de manera regular.

·Se recomienda beber diariamente un vaso de agua al momento de levantarse. Eso aporta la energía necesaria para ponerse en actividad

Los profesionales de la salud, de cualquier rama, recomiendan siempre beber agua suficiente durante el día, ya que esto ayuda al buen funcionamiento del organismo, a perder peso, ganar energía, tener un aspecto más saludable y mejor rendimiento en las actividades diarias.

El agua transporta hormonas y enzimas que son básicas para el buen funcionamiento de todos los órganos. Limpia el cuerpo, al eliminar toxinas y ayuda al pleno funcionamiento de los riñones.

Una buena hidratación hace que el cerebro funcione mejor y esté alerta. Además, mejora la memoria.

Cómo beber el agua necesaria

·Se recomienda acompañar la comida con poca agua, ya que ocupa espacio en el estómago. Lo mejor es beber agua antes de comer.

·Tener siempre agua a mano, para beberla en pequeños sorbos. De esa manera se ingiere mayor cantidad durante el día. No es recomendable beber mucha agua de golpe o en poco tiempo.

·El consumo de frutas y verduras aporta alrededor del 20% del agua que necesita el organismo diariamente. Además, aportan minerales y vitaminas.

·Otra manera de tomar agua es mediante caldos, sopas, tés u otras infusiones calientes que, además, ayudan a aumentar la temperatura corporal en invierno y aportan nutrientes.

·Toda actividad física hace que el cuerpo pierda agua. Por eso es conveniente tener siempre una botella de agua a mano.

Requerimiento diario

Cada persona es diferente, por edad, sexo, peso corporal y constitución física. De acuerdo con ello, también varían los niveles de hidratación para cada individuo.

·Los bebés, hasta los 6 meses, deberían beber 680 mililitros por día, que están contenidos en la leche materna.

·Entre los 6 y los 12 meses, el requerimiento de agua es de un litro diario, a partir de la leche materna y bebidas complementarias.

. De 1 a 2 años, el bebé debería beber 1,2 litros de agua por día.

·Los niños, de 2 a 3 años, deberían beber 1,3 litros diarios. Entre los 4 y los 8 años, 1,6 litros diarios.

·El requerimiento para los adolescentes varones, de entre 9 y 13 años, es de 2,1 litro por día; para las mujeres, de 1,9 litros diarios.

·Entre los 14 y los 18 años, los varones deberían beber 2,5 litros por día y las mujeres, 2 litros.

·Los varones adultos, desde los 19 a los 70 años, deberían beber 2,5 litros diarios; las mujeres, 2 litros.

·Las mujeres embarazadas, deberían beber 2,3 litros de agua por día; y las que amamantan, 2,7 litros.

La constitución de cada individuo puede hacer variar los requerimientos, pero queda claro que, a medida que la persona crece, necesita beber agua en mayor cantidad.