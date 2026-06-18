Presentaron el mapa interactivo “Geografías, Memorias y Semblanzas de Malvinas”

El Ministerio de Gobierno y Justicia a través del Archivo Provincial de la Memoria presentó un mapa interactivo de acceso público que permite conocer la ubicación geográfica, el lugar y la fecha de nacimiento, así como la fuerza a la que pertenecieron los excombatientes salteños. La herramienta fue construida a partir del fondo documental elaborado por la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra y estará disponible a través de la página oficial del Gobierno de la Provincia y mediante códigos QR que serán distribuidos en establecimientos educativos.

La presentación fue encabezada por el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico; la subsecretaria de Derechos Humanos, Mirta Noemí Mejías; la directora del Archivo Provincial de la Memoria, Alba Fernández; y el presidente de la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra, Juan Enrique Guanuco.

Entre los objetivos del proyecto se destacan la construcción de un límite al olvido, la puesta en valor y accesibilidad del fondo documental producido por la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra, la preservación de la memoria mediante procesos de digitalización y el fortalecimiento del compromiso social con los protagonistas de la historia y sus familias.

Memoria histórica

Durante el acto, el ministro Jarsún destacó la importancia de acercar la memoria histórica a las nuevas generaciones mediante herramientas tecnológicas. “Es fundamental revalorizar nuestra historia, mantenerla presente y transmitirla a los jóvenes. La construcción de una Nación con valores requiere conocer el esfuerzo y el sacrificio de quienes defendieron la Patria. Este trabajo permite que las nuevas generaciones accedan a esa historia de una manera cercana y dinámica”, expresó.

Asimismo, valoró el uso de la tecnología para facilitar el acceso a la información y destacó el trabajo realizado para reconocer y mantener vigente el legado de los veteranos de guerra.

Por su parte, la directora del Archivo Provincial de la Memoria, Alba Fernández, explicó que la iniciativa forma parte de un proceso de reparación histórica destinado a visibilizar y reconocer a los excombatientes salteños.

“Este mapa interactivo es una herramienta pedagógica construida a partir de los archivos generados por los propios veteranos de guerra. La idea es avanzar en la construcción de semblanzas que permitan registrar, mediante videos y audios, las historias de vida de los excombatientes antes y después de la guerra”, señaló.

Fernández adelantó además que el trabajo continuará en todo el territorio provincial con una mirada federal, a fin de localizar, identificar y poner en valor la trayectoria de cada veterano de guerra de Salta.

“La memoria es un derecho individual y colectivo, y también un paso hacia la justicia. Queremos que esta herramienta sirva para las escuelas, los procesos de investigación y para toda la ciudadanía”, agregó.

Enorme satisfacción

En tanto, el presidente de la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra, Juan Enrique Guanuco, destacó el trabajo conjunto desarrollado durante años para reunir y preservar la información de los excombatientes de toda la provincia.

“Es una enorme satisfacción que este trabajo quede plasmado para toda la posteridad. Estamos visibilizando a los veteranos de guerra de cada rincón de Salta, desde el norte profundo hasta la Puna. Esto permitirá que las nuevas generaciones conozcan quiénes fueron y dónde están los hombres que defendieron la Patria”, afirmó.

Finalmente, Guanuco resaltó que Salta se encuentra entre las provincias con mayor desarrollo en materia de preservación y organización de documentación vinculada a los veteranos de guerra, y destacó que esta iniciativa contribuirá a fortalecer la enseñanza de la historia de Malvinas en escuelas y espacios educativos de toda la provincia.

El mapa interactivo ya se encuentra disponible para consulta pública y permite acceder a información georreferenciada sobre los veteranos de la Guerra de Malvinas de toda la provincia. La herramienta puede visitarse en el sitio web del Archivo Provincial de la Memoria, http://https://archivodelamemoriasalta.github.io/geografias-memorias-malvinas/, donde la ciudadanía podrá conocer las historias y trayectorias de los excombatientes salteños a través de una propuesta educativa, tecnológica y de construcción colectiva de la memoria.