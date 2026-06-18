Realizaron un Operativo Preventivo Integral Vial en la ruta provincial 33

Integrantes del área de Capacitación de la Subsecretaría de Seguridad Vial acompañaron las acciones preventivas desplegadas en el marco del "Operativo Preventivo Integral" que se desarrolló en el km 85 de ruta provincial 33 en su intersecciones con las rutas 33 y 42, dentro de la jurisdicción del Parque Nacional los Cardones.

En la oportunidad, el personal de la Dirección General de Seguridad Vial trabajó con alcoholímetros y cinemómetros homologados, a fin de realizar acciones de control, fiscalización y prevención en siniestros viales.

Estas tareas se complementaron con recomendaciones a conductores para evitar siniestro viales que puedan afectar la fauna silvestre de la zona, remarcando prestar la debida atención ante el cruce repentino de distintos ejemplares autóctonos.

La jornada integral contó con la participación de representantes del Ministerio de Turismo, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y de la Policía Rural y Ambiental de los municipios de Payogasta y Cachi.

Estuvieron presentes el jefe del Programa Observatorio Vial de la Subsecretaría de Seguridad Vial, Antonio Soto,junto al intendente del Parque Nacional Los Cardones, Emilio Daher, la técnica bióloga Dra. Soledad de Bustos y el jefe de cuerpo de Guardaparques Nacionales de Los Cardones, Mariano Lazaric.