El modelo de atención de ACV de Salta será tomado como referencia a nivel nacional

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) en Buenos Aires, encabezada por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, junto a las máximas autoridades sanitarias de todas las jurisdicciones del país.

Durante el encuentro se analizaron estrategias nacionales para fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno del accidente cerebrovascular (ACV), además de abordar los avances en inmunización, medicamentos de alto costo, discapacidad y donación de órganos.

En ese marco, Mangione destacó que el modelo de atención implementado en Salta será tomado como referencia para su desarrollo a nivel nacional.

“El objetivo es garantizar el acceso equitativo a la prevención, diagnóstico y tratamiento temprano del ACV, especialmente en las áreas más alejadas de la capital. Este modelo es un ejemplo del valor de las redes de atención para mejorar los resultados terapéuticos y reducir las desigualdades", expresó el ministro.

Asimismo, explicó que la estrategia provincial se sustenta en cuatro pilares fundamentales: telemedicina, centros de referencia, capacitación permanente y registro de datos, herramientas que permiten optimizar la respuesta sanitaria y disminuir los tiempos de atención.

En relación con otros temas abordados durante la reunión, Mangione dijo que, "firmamos un convenio y vamos a conformar grupos de trabajo para abordar medicamentos de alto costo, fortalecer el Programa SUMAR, avanzar en discapacidad y seguir impulsando acciones vinculadas a la donación de órganos."

Durante la jornada también se presentó el nuevo Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular, que busca fortalecer las redes asistenciales de todo el país mediante un trabajo articulado entre los distintos niveles de atención. En ese marco, Nación informó el desarrollo de una aplicación digital denominada Stroke App, destinada a optimizar la coordinación de las emergencias por ACV y reducir los tiempos de respuesta desde el primer contacto con el paciente hasta su tratamiento hospitalario.

Además, las autoridades nacionales actualizaron la situación epidemiológica de los virus respiratorios y destacaron los avances de la campaña de vacunación antigripal 2026, con mejoras en las coberturas alcanzadas respecto del año anterior.

Otro de los ejes de trabajo fue el análisis de la asistencia financiera destinada a las provincias para tratamientos de alto costo, el fortalecimiento del Programa SUMAR y las políticas vinculadas a discapacidad.

Finalmente, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) presentó los avances registrados en materia de donación y trasplante de órganos, informando un incremento del 14 % en la cantidad de donantes durante los primeros cinco meses del año y el avance de programas destinados a fortalecer la detección temprana de potenciales donantes y la atención de pacientes con enfermedad renal crónica.