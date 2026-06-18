El ministro Lupión compartió una jornada de trabajo con jóvenes salteños

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, participó en una jornada del Programa Federal de Formación Gestión para el Desarrollo, impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde compartió una visión sobre el presente y el futuro productivo de Salta junto a jóvenes líderes provenientes de diferentes regiones de la provincia.

La actividad contó, además, con la presencia del ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y del coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación, Ricardo Villada, en un espacio de intercambio orientado a fortalecer capacidades de liderazgo y promover una mirada integral sobre el desarrollo económico, social y productivo.

Durante su exposición, Lupión destacó las oportunidades que hoy posicionan a Salta entre las provincias con mayor potencial de crecimiento del país, impulsadas por sectores estratégicos como la minería, la agroindustria, la logística, la energía y la economía del conocimiento. En ese sentido, remarcó la importancia de avanzar hacia un modelo de desarrollo que articule producción, infraestructura, innovación y capital humano, con el objetivo de generar más empleo, ampliar oportunidades y potenciar las capacidades de cada región de la provincia.

El encuentro reunió a 21 jóvenes salteños provenientes de Capital, Rosario de la Frontera, Rivadavia, Cerrillos, Anta, Metán, Rosario de Lerma y Tartagal, reflejando la diversidad territorial y el potencial de las distintas regiones de Salta.

La jornada formó parte de la séptima edición de Gestión para el Desarrollo, una iniciativa que reúne a más de 450 participantes de todo el país y promueve la formación de líderes comprometidos con la construcción de estrategias de desarrollo inclusivas, sostenibles y adaptadas a las particularidades de cada territorio.

Durante el intercambio, los funcionarios coincidieron en la importancia de fortalecer los espacios de formación, participación y diálogo con las nuevas generaciones, entendiendo que el desarrollo de Salta requiere una visión de largo plazo, liderazgo y el compromiso de quienes tendrán la responsabilidad de impulsar las transformaciones del futuro.