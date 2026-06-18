Con buena respuesta vecinal se realizó el operativo de descacharrado en Juan M. de Rosas

En el marco del plan de lucha contra el dengue, la Municipalidad llevó adelante un nuevo operativo de descacharrado con el objetivo de erradicar todo tipo de elemento que favorezca la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, trasmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

Lucila Lencina, del equipo de la Dirección General de Residuos Especiales, manifestó que “hemos tenido una muy alta participación vecinal por lo que la cantidad de residuos que pudimos retirar del lugar fue significativa e importante; en total fueron cinco camiones que equivalen a 10 toneladas”.

En esta ocasión los trabajos se realizaron en el barrio Juan Manuel de Rosas, ubicado en la zona norte de la ciudad, más precisamente en el cuadrante compuesto por las calles: Libertad, 17 de Julio, Parque Nacional Baritú y defensa del río Vaqueros.

Es importante destacar que, desde el inicio de la gestión ya se llevan retiradas más de 1.900 toneladas de residuos que podían servir como reservorios o criaderos del mosquito vector del Dengue.

Para coordinar el operativo, el personal de la Patrulla Ambiental Municipal, de Atención Primaria de la Salud (APS) y de Salud Provincial, informó puerta a puerta a las familias de las zonas involucradas.

Organizan y participaron: Municipalidad de Salta a través de la Dirección de Residuos Especiales, Patrulla Ambiental, personal del 105 y Espacios Verdes; Gobierno de la provincia a través de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, de la Dirección de APS (Atención Primaria de la Salud) y la Policía Comunitaria; Ministerio de Salud de ⁠Nación a través del Programa de Vectores y el Ejército Argentino.