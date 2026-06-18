Pidieron la indagatoria para el hermano de Manuel Adorni

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes judiciales.

Es por la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia investiga si el legislador libertario bonaerense, y al igual que el funcionario nacional, omitió información en su declaración jurada de bienes.

En la imputación se apoya además en una pieza que la fiscalía considera determinante: durante su paso por el Consejo de la Magistratura provincial, Adorni trabajó en un área con vinculación directa con las declaraciones juradas, por lo que, según la investigación, no podía desconocer cómo debían presentarse. La petición se realizó ante el Juzgado Federal N° 6, que subroga el juez Daniel Rafecas, y se enmarca en una investigación que abarca el período 2023-2026.

El mes pasado, Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rectificó su declaración jurada después de que se abriera una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En esa corrección informó que posee $21 millones provenientes de una herencia que no había declarado antes ante la Oficina Anticorrupción. La causa apunta a los movimientos patrimoniales de Adorni desde que asumió como Titular de la Unidad de Auditoría Interna, luego como Auditor Interno Titular de Defensa, y finalmente como presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF). Para la fiscalía existen sospechas de ocultamiento de bienes y de sumas de dinero no declaradas.

La fiscalía sostiene que Adorni presentó tres declaraciones juradas oficiales durante su paso por el Ministerio de Defensa y el IAF, entre febrero de 2024 y enero de 2026.