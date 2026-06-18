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Neymar no viajará con la delegación para el enfrentamiento ante Haití

Buscarían que complete su recuperación y llegue en optimas condiciones al próximo partido.

Deportes

18 / 06 / 2026

 

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Neymar Jr no estará disponible para el partido Brasil-Haití que se jugará este viernes, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026

Según la prensa brasileña, el cuerpo técnico de la "Verdeamarela" buscaría que el 10 de Santos no viaje a New Jersey con la delegación para que pueda terminar de recuperarse y llegue en óptimas condiciones al tercer partido.

El astro brasileño comenzó a entrenar junto al plantel completo en las prácticas del pasado miércoles bajo la atenta mirada del técnico, Carlo Ancelotti.

Neymar tiene un desgarro grado 2 en el gemelo derecho, sufrido a mediados de mayo de este año en un partido del Brasileirao, pero, a pesar de la dolencia, el técnico de la "Canarinha", Carlo Ancelotti, lo convocó con el fin de que se recupere en el transcurso de la competencia.  

El encuentro entre Brasil y Haití está programado para las 21:30 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field (Philadelphia). 

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