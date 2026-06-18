Suiza goleó a Bosnia

Johan Manzambi por duplicado, Rubén Vargas y Granit Xhaka de penal fueron los autores de los cuatro tantos de Suiza cerca del final del segundo tiempo, mientras que Ermin Mahmic descontó para Bosnia.

El próximo partido de Suiza será contra Canadá el 24 de junio a las 16:00 hs en el BC Place Stadium, mientras que Bosnia se enfrentará a Catar el mismo día y hora en el estadio Seattle.

Tras el encuentro, Suiza se posiciona 1° en la tabla del Grupo B, mientras que Bosnia ocupa el 3° lugar.