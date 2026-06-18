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Nicolás Tagliafico evoluciona bien y podría estar disponible frente a Austria

El lateral izquierdo de la Selección argentina continúa con su puesta a punto tras la lesión en el sóleo y será evaluado por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Deportes

18 / 06 / 2026

 

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La idea del cuerpo técnico es no correr riesgos innecesarios, especialmente después del buen arranque argentino en la Copa del Mundo y teniendo en cuenta que la fase de grupos todavía ofrece margen para administrar cargas.

Tagliafico seguirá siendo evaluado día a día y, si responde de manera positiva en los próximos trabajos, podría volver a quedar a disposición para el duelo ante Austria.

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