Nicolás Tagliafico evoluciona bien y podría estar disponible frente a Austria

La idea del cuerpo técnico es no correr riesgos innecesarios, especialmente después del buen arranque argentino en la Copa del Mundo y teniendo en cuenta que la fase de grupos todavía ofrece margen para administrar cargas.

Tagliafico seguirá siendo evaluado día a día y, si responde de manera positiva en los próximos trabajos, podría volver a quedar a disposición para el duelo ante Austria.