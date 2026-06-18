Salud y Educación articulan acciones para fortalecer la vacunación en edad escolar

Los ministerios de Salud Pública y de Educación y Cultura firmaron un convenio de cooperación destinado a fortalecer las estrategias de inmunización en la población escolar, mediante la implementación de acciones conjuntas que permitan garantizar el acceso universal, gratuito, equitativo y oportuno a las vacunas obligatorias incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación.

La iniciativa está dirigida a estudiantes que durante el presente ciclo lectivo cumplan 5 y 11 años, edades en las que corresponde la aplicación de las dosis previstas por el esquema nacional. En ese marco, se coordinarán cronogramas de trabajo entre ambas áreas para llevar adelante jornadas de vacunación en establecimientos educativos de toda la provincia.

El acuerdo tiene por finalidad reforzar la prevención de enfermedades inmunoprevenibles a través de un abordaje intersectorial, promoviendo la articulación institucional y garantizando el derecho de niños, niñas y adolescentes al acceso a la salud.

Durante el acto de firma, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, convocó a las familias a acompañar las acciones de inmunización y destacó la importancia de las vacunas como herramienta de prevención.

“La vacuna salva vidas y le pido por favor que confíen, porque las vacunas que se están colocando son muy seguras. Es la forma en que vamos a proteger a nuestros chicos”, afirmó Mangione. Asimismo, subrayó el trabajo articulado que las áreas de Salud y Educación vienen desarrollando en distintos ejes vinculados a la salud integral, entre ellos salud mental, alimentación y nutrición, con el propósito de fortalecer la presencia del Estado y ampliar la cobertura de las políticas públicas en todo el territorio provincial.

La ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, consideró que este “tema es importante, no para los Ministerios, sino para la salud de los chicos y la tranquilidad de las familias”, además anunció que “las instituciones educativas serán notificadas previamente por el Ministerio, para que las madres y padres tengan conocimiento de la fecha del operativo en cada escuela”.

Modalidad

Previo al desarrollo de los operativos, las familias serán informadas sobre las fechas y modalidades previstas en cada institución educativa.

Nacidos 2021 ( cumplen 5 años) - varicela, triple bacterina celular, triple viral y poliomielitis

Nacidos 2015 ( cumplen 11 años), Meningococo, VPH y triple bacteriana celular

(Refuerzo de fiebre amarillas para los niños de San Martín, Rivadavia y Anta)