Imputan a un sargento de Policía por hechos ocurridos durante un partido de fútbol

La fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, imputó provisionalmente a un sargento ayudante de la Policía de Salta, de 35 años, como autor del delito de vejaciones, previsto en el artículo 144 bis inciso 2° del Código Penal.

La investigación se inició de oficio a partir de publicaciones periodísticas difundidas y de las actuaciones promovidas por el Ministerio Público Fiscal.

Según la investigación, el hecho ocurrió el pasado 24 de mayo, antes del inicio del encuentro entre Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Primera Nacional, disputado en el estadio Michel Torino de la ciudad de Salta.

De acuerdo con la imputación, el efectivo policial, quien se encontraba prestando servicio durante el operativo de seguridad del evento deportivo, se dirigió hacia el sector destinado a la parcialidad visitante, ubicado detrás de uno de los arcos, donde habría retirado de manera brusca una bandera que se encontraba colocada sobre el alambrado perimetral, provocando la reacción de los simpatizantes jujeños.

Posteriormente, se habría acercado nuevamente al lugar y escupido en dirección a las personas que se encontraban en ese sector.

Para la Fiscalía, la conducta atribuida habría implicado un trato denigrante, humillante e indecoroso hacia quienes asistían al espectáculo deportivo en calidad de espectadores.

Entre los elementos incorporados a la investigación se encuentran publicaciones periodísticas y registros audiovisuales aportados, imágenes captadas por cámaras oficiales del Sistema de Emergencias 911, informes policiales, documentación remitida por el Club Gimnasia y Tiro, nóminas del personal que prestó servicios durante el operativo y declaraciones testimoniales. Asimismo, consta un acta de comparendo de la División Videoprotección en la que el investigado reconoció ser la persona observada en los videos difundidos públicamente.

En el marco de la audiencia de imputación, se formalizó la investigación penal preparatoria y se dispuso notificar al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura de Policía, conforme lo establecido por la Ley Provincial Nº 7839.

Asimismo, en el marco de la misma investigación y respecto de otro efectivo policial investigado por un incidente ocurrido al finalizar el encuentro entre Gimnasia y Tiro y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el que un jugador del equipo visitante habría sido invitado a pelear “mano a mano” por un policía salteño, la fiscal Claudia Geria informó que se libró un exhorto al Ministerio Público de la Acusación de Jujuy para que, por intermedio del juzgado competente de esa provincia, se reciba declaración testimonial al futbolista. La medida fue dispuesta luego de que la Fiscalía de Derechos Humanos lo convocara en reiteradas oportunidades y gestionara su comparecencia por distintos medios, sin que hasta el momento hubiera sido posible concretar su testimonio.