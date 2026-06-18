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General Güemes: Primer caso de leishmaniasis visceral humana en la región

El paciente es un niño, quien presentó fiebre persistente y otros síntomas graves.

Salta Hoy

18 / 06 / 2026

 

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La enfermedad es causada por parásitos del género Leishmanía, transmitidos por la picadura de un mosquito. 

Los médicos realizaron varios estudios antes de confirmar el diagnóstico. 

Afortunadamente, el menor respondió bien al tratamiento y no se registraron nuevos casos. 

Las autoridades sanitarias advierten sobre la importancia de mantener controles en la población canina para prevenir más contagios.


 

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