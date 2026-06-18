Un hombre se quemaba vivo y los vecinos intentaron salvarlo en la zona oeste de la ciudad

Los vecinos desesperados al observar la escena y escuchar los gritos de ayuda, intentaron apagar las llamas mientras otros llamaban a la policía.

A la llegada de la ambulancia del Samec el hombre se encontraba sin signos vitales, según confirmaron los médicos.

La fiscalía investiga los hechos, mientras se esperan los resultados de la autopsia.

Fuentes cercanas anticiparon que se trataba de un hombre en situación de calle de 35 años. Las mismas fuentes anticiparon que se trataria de un suicidio.

El oficial Juan Posadas, de la oficina de Prensa de la Policía, comentó a Radio Salta que un familiar del fallecido lo identificó.