Filas multitudinarias en la primera feria de la carne en Plaza España

La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Salta, comenzó a las 9:00, se extenderá en principio hasta las 16 horas, pero los vecinos se acercaron desde las 5:00 de la madrugada.

Carnes:

Costilla especial: $13.500/kg

Asado surtido (pack x2kg): $16.990

Costeleta de cerdo: $5.999/kg

Blando común: $9.999/kg

Blando especial: $12.990/kg

Pack para locro: $19.990

Pollo:

Pollo entero: $2.899/kg

Pata muslo: $8.499 (3kg)

Bifes de pollo: $6.333/kg

Pescado:

Merluza: $6.699/kg

Atún: $10.899/kg

Boga: $7.899/kg

Sábalo entero: $6.499/kg

Filet de sábalo: $9.899/kg