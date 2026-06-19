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Filas multitudinarias en la primera feria de la carne en Plaza España

Los vecinos se acercaron desde temprano para aprovechar los descuentos de hasta el 50% en cortes vacunos, pollo y pescado.

Salta Hoy

19 / 06 / 2026

 

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La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Salta, comenzó a las 9:00, se extenderá en principio hasta las 16 horas, pero los vecinos se acercaron desde las 5:00 de la madrugada. 

Carnes:

  • Costilla especial: $13.500/kg
  • Asado surtido (pack x2kg): $16.990
  • Costeleta de cerdo: $5.999/kg
  • Blando común: $9.999/kg
  • Blando especial: $12.990/kg
  • Pack para locro: $19.990

Pollo:

  • Pollo entero: $2.899/kg
  • Pata muslo: $8.499 (3kg)
  • Bifes de pollo: $6.333/kg

Pescado:

  • Merluza: $6.699/kg
  • Atún: $10.899/kg
  • Boga: $7.899/kg
  • Sábalo entero: $6.499/kg
  • Filet de sábalo: $9.899/kg

Noticia en desarrollo...

 

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