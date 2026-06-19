Filas multitudinarias en la primera feria de la carne en Plaza España
Los vecinos se acercaron desde temprano para aprovechar los descuentos de hasta el 50% en cortes vacunos, pollo y pescado.
Salta Hoy
19 / 06 / 2026
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La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Salta, comenzó a las 9:00, se extenderá en principio hasta las 16 horas, pero los vecinos se acercaron desde las 5:00 de la madrugada.
Carnes:
- Costilla especial: $13.500/kg
- Asado surtido (pack x2kg): $16.990
- Costeleta de cerdo: $5.999/kg
- Blando común: $9.999/kg
- Blando especial: $12.990/kg
- Pack para locro: $19.990
Pollo:
- Pollo entero: $2.899/kg
- Pata muslo: $8.499 (3kg)
- Bifes de pollo: $6.333/kg
Pescado:
- Merluza: $6.699/kg
- Atún: $10.899/kg
- Boga: $7.899/kg
- Sábalo entero: $6.499/kg
- Filet de sábalo: $9.899/kg
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