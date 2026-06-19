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Más de 50 familias fueron asistidas en San Antonio de los Cobres tras las fuertes ráfagas

Por efecto de los vientos, este jueves decenas de viviendas sufrieron daños significativos. Afortunadamente no hubo personas heridas, pero se reportaron voladuras de techos, roturas de ventanales y caída de árboles.

Salta Hoy

19 / 06 / 2026

 

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Equipos municipales, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil trabajan en la zona para atender las emergencias y relevar nuevos daños ocasionados por el temporal.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que evite la circulación innecesaria. 

Este fenómeno se produjo bajo una alerta amarilla por intensos vientos en el oeste de la provincia y viento efecto zonda en los Valles.

Hoy el pronóstico para la zona indica buen tiempo con cielo despejado, vientos leves de direcciones variables, con mínimas de -7 grados y máxima de 10 grados centígrados.

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