Más de 50 familias fueron asistidas en San Antonio de los Cobres tras las fuertes ráfagas

Equipos municipales, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil trabajan en la zona para atender las emergencias y relevar nuevos daños ocasionados por el temporal.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que evite la circulación innecesaria.

Este fenómeno se produjo bajo una alerta amarilla por intensos vientos en el oeste de la provincia y viento efecto zonda en los Valles.

Hoy el pronóstico para la zona indica buen tiempo con cielo despejado, vientos leves de direcciones variables, con mínimas de -7 grados y máxima de 10 grados centígrados.