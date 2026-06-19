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Ampliarán la imputación al conductor tras la muerte de una menor en Joaquín V. González

El siniestro ocurrió el pasado viernes 12 de junio en esa localidad del departamento Anta. Dos adolescentes viajaban en una motocicleta cuando fueron embestidos por una camioneta, cuyo conductor de 45 años se dio a la fuga.

Salta Hoy

19 / 06 / 2026

 

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La menor de 14 años que iba de acompañante fue trasladada a Salta, donde este jueves falleció en el Hospital San Bernardo por la gravedad de las heridas.

El otro adolescente, de 15 años que conducía la moto, sufrió una fractura de húmero y múltiples escoriaciones, pero se encuentra estable.

La investigación del caso está a cargo de la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic. 

Señaló que al producirse la muerte de la víctima, en las próximas horas se concretará la audiencia donde agravará la imputación para el supuesto causante. 

 

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