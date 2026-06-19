Ampliarán la imputación al conductor tras la muerte de una menor en Joaquín V. González

La menor de 14 años que iba de acompañante fue trasladada a Salta, donde este jueves falleció en el Hospital San Bernardo por la gravedad de las heridas.

El otro adolescente, de 15 años que conducía la moto, sufrió una fractura de húmero y múltiples escoriaciones, pero se encuentra estable.

La investigación del caso está a cargo de la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic.

Señaló que al producirse la muerte de la víctima, en las próximas horas se concretará la audiencia donde agravará la imputación para el supuesto causante.