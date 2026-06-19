Herrera: “Las ferias hacen que los negocios vendan menos”
Suman críticas a las ferias barriales organizadas por la Municipalidad de Salta en especial a la Feria de la Carne que hoy se realiza en Plaza España con una amplísima convocatoria.
Salta Hoy
19 / 06 / 2026
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“Obvio que todos queremos que los papás puedan comer un asado este domingo y espero que se hayan respetado las medidas de higiene”, reflexiono esta mañana Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.