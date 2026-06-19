Se intensificó el trabajo para combatir los incendios forestales en Cafayate
Los focos ígneos afectan sectores de bosques nativos. Distintas áreas del Gobierno están reforzando las operaciones, trabajando en conjunto Bomberos Voluntarios y de la Policía, y brigadistas de Defensa Civil.
Salta Hoy
19 / 06 / 2026
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Las intervenciones se concentran cerca del aeródromo local y en la Ruta Nacional 68, a la altura del kilómetro 8.
Un avión hidrante opera en los sectores de mayor riesgo para controlar el fuego.