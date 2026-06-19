La Justicia investiga el origen del incendio forestal en Cafayate

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, dirige una investigación destinada a determinar el origen de los incendios registrados en la matrícula catastral N° 6524, propiedad de Finca El Monte S.A., luego de una denuncia formulada el pasado 9 de junio por la intendenta de Cafayate, Rita Valeria Guevara.

En el marco de la investigación, se dispusieron diversas medidas tendientes a esclarecer las circunstancias en las que se inició el fuego y establecer si existió o no intervención humana.

Hasta el momento se recibieron declaraciones testimoniales de personas que habrían observado movimientos de individuos en las inmediaciones del lugar y se realizaron entrevistas a encargados y personal vinculado a la finca afectada. Asimismo, se analiza información aportada por organismos de emergencia respecto de la presencia de un vehículo en la zona, dato que continúa siendo objeto de verificación.

En las últimas horas, el fuego volvió a reactivarse debido a la persistencia de brasas en raíces y sectores subterráneos de vegetación afectada, situación que se vio favorecida por las condiciones climáticas registradas durante la jornada del jueves, con intensas ráfagas de viento Zonda. Para controlar los focos trabajaron brigadistas y medios aéreos, entre ellos un avión hidrante, que realizó varias intervenciones sobre el área afectada.

La investigación también contempla antecedentes de incendios registrados durante el mes de mayo en la misma matrícula, circunstancia mencionada en la denuncia presentada por el municipio y que forma parte de las líneas de análisis abiertas.

En ese contexto, la fiscal Rojas informó que continúa recabando evidencia y testimonios para determinar si los incendios fueron producto de causas naturales, de una acción negligente o de una conducta intencional susceptible de configurar el delito de estrago.