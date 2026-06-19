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Brote de varicela: Piden que se complete el esquema de vacunación

Se trata de una recomendación del Ministerio de Salud de Salta ante los casos reportados en Capital, Anta y Orán.

Salta Hoy

19 / 06 / 2026

 

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Asi lo dijo el medico Francisco García Campos, director General de Coordinación Epidemiológica por Radio Salta.

Pidió también controlar la salud de los perros para evitar casos de leishmaniasis visceral. Ya se registró un caso de este tiempo en General Güemes.

El funcionario explicó que el perro es quien transmite el parásito que causa la enfermedad que luego se transmite al ser humano.

“En los últimos 20 años se detectaron al menos 100 casos”, dijo Garcia Campos y mencionó que algunas personas se enfermaron por “ingresar a zonas desmontadas”.

Sobre los casos de gripe y resfríos, manifestó que hay un notable crecimiento en la cantidad de casos “sin saturación de los centros médicos”.

 

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