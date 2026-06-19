 imagen

EN VIVO 18:00 a 19:00 HRS

Tiempo de Mundial

Conducción: Jorge Checri Anauati y Rubén Díaz

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Día de la Bandera: estudiantes salteños prometerán fidelidad en la Plaza 9 de Julio

El acto central será este sábado y contará con la participación de más de 600 alumnos de cuarto grado.

Salta Hoy

19 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Este sábado 20 de junio, en el marco del Día de la Bandera, se llevará a cabo el Acto Conmemorativo y la tradicional Promesa de Fidelidad a la insignia patria por parte de alumnos de 4° grado.

El encuentro central tendrá lugar en la Plaza 9 de Julio, frente al Cabildo Histórico de la Ciudad de Salta, y contará con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia  junto a 674 estudiantes pertenecientes a 12 instituciones educativas.

La convocatoria iniciará a las 09:00 con la concentración de los estudiantes y después se les ofrecerá el tradicional chocolate caliente.

Posteriormente se realizará la promesa de los estudiantes.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO