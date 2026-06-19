Día de la Bandera: estudiantes salteños prometerán fidelidad en la Plaza 9 de Julio

Este sábado 20 de junio, en el marco del Día de la Bandera, se llevará a cabo el Acto Conmemorativo y la tradicional Promesa de Fidelidad a la insignia patria por parte de alumnos de 4° grado.

El encuentro central tendrá lugar en la Plaza 9 de Julio, frente al Cabildo Histórico de la Ciudad de Salta, y contará con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia junto a 674 estudiantes pertenecientes a 12 instituciones educativas.

La convocatoria iniciará a las 09:00 con la concentración de los estudiantes y después se les ofrecerá el tradicional chocolate caliente.

Posteriormente se realizará la promesa de los estudiantes.