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¡Explotó la Feria de la Carne!

Más de 15 mil personas hicieron fila desde las 5 de la mañana en la Plaza España en una feria con ofertas de carnes vacuna, pollo y pescados.

Salta Hoy

19 / 06 / 2026

 

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Los comerciantes vendieron más de 7 toneladas de producto y a media mañana tuvieron que reponer mercadería por la cantidad de ventas.

La cercanía con el Día del Padre ayudó al éxito de la convocatoria.

Lisandro, propietario de una pollería dijo que “se esperaba una gran cantidad de compradores, pero no tanto”.

Aseguró que la convocatoria se podría hacer una vez al mes para ayudar a los bolsillos de la familia y aunque admitió que la propuesta es un “poco desleal”.

El pollero dijo que se vieron obligados a limitar la cantidad de ofertas de pata muslo.

Las clientas de la feria expresaron su alegría por el ahorro logrado. “Por 170 mil pesos llevo carne para varios días, incluyendo asado, locro, milanesas para varios días”, comentó.

Otra de las clientas se quejó por la falta de organización y las largas filas.

A su turno el jefe de Gabinete, Juan Chalabe, aseguro que la iniciativa era muy necesaria en medio de una situación económica.

“Hace mucho que la gente no se reúne a comer asado”, expresó.

“Vimos muchos abuelitos que hace mucho que no comen carne”, dijo Chalabe quien anticipó la realización de una nueva Feria de la Carne en los próximos días.

 

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