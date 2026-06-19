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Llega a Salta la afamada artista Marta Minujín

Donará una escultura a la ciudad y será declarada huésped de honor.

Salta Hoy

19 / 06 / 2026

 

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La artista participará de la tercera edición de ExpresArte y presentará "Autorretrato mediático", una obra de cuatro metros que pasará a formar parte del patrimonio cultural de Salta. 

Agustina Agolio, secretaria de Deportes, Turismo y Cultura de la comuna indicó que “Minujín es un marca más de nuestra argentinidad” y que el acto con la mundialmente conocida artista “será este sábado a las 16 horas en La Ex Palúdica”, con entrada libre y gratuita. 

La funcionaria aseguró que el Paseo Ex Palúdica tiene una gran vida gracias a la presencia de jóvenes y familias que disfrutan del espacio recuperado. 

 

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