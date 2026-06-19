Cafayate: El fuego sigue vivo y ya se quemaron 200 hectáreas de bosques nativos

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Municipalidad de Cafayate por el incendio registrado el pasado 7 de junio en un inmueble rural.

Se analizan distintas hipótesis y ya se recibieron numerosas declaraciones testimoniales.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, dirige una investigación destinada a determinar el origen de los incendios registrados en la matrícula catastral N° 6524, propiedad de Finca El Monte S.A., luego de una denuncia formulada el pasado 9 de junio por la intendenta de Cafayate, Rita Valeria Guevara.

Hasta el momento se recibieron declaraciones testimoniales de personas que habrían observado movimientos de individuos en las inmediaciones del lugar y se realizaron entrevistas a encargados y personal vinculado a la finca afectada.

Asimismo, se analiza información aportada por organismos de emergencia respecto de la presencia de un vehículo en la zona, dato que continúa siendo objeto de verificación.

En tanto se sabe que se intensificó el trabajo para combatir los incendios forestales

Los focos ígneos afectan sectores de bosques nativos.

Distintas áreas del Gobierno están reforzando las operaciones, trabajando en conjunto Bomberos Voluntarios y de la Policía, y brigadistas de Defensa Civil.

Las intervenciones se concentran cerca del aeródromo local y en la Ruta Nacional 68, a la altura del kilómetro 8.

Un avión hidrante opera en los sectores de mayor riesgo para controlar el fuego.

El periodista Miguel Escalante confirmó que son cerca de 200 las hectáreas incendiadas y que se cortó el servicio eléctrico en algunos barrios porque se quemaron varios postes.