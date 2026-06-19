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El SAMEC fue distinguido por su calidad y eficiencia en la atención prehospitalaria

La distinción fue otorgada durante el Congreso Internacional Global Stroke Alliance 2026 por los resultados alcanzados en la atención de pacientes con accidente cerebrovascular.

Salta Hoy

19 / 06 / 2026

 

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La Dirección General de Emergencia del  Sistema de Asistencia Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) recibió un reconocimiento por la calidad y eficiencia en la atención prehospitalaria de pacientes con accidente cerebrovascular (ACV), durante el Congreso Internacional *Global Stroke Alliance 2026: Argentina Edition*, realizado en la ciudad de Buenos Aires.

La distinción destacó los resultados obtenidos por el organismo durante el último período de 2025 y el primer semestre de 2026 en la implementación de protocolos específicos para la atención de esta patología tiempo-dependiente, donde la rapidez de la respuesta resulta determinante para reducir secuelas y mejorar el pronóstico de los pacientes.

El reconocimiento fue entregado por la Dra. Gabriela Inés Orzuza, referente en el abordaje, tratamiento y prevención del accidente cerebrovascular, quien además acompañó y capacitó al personal del SAMEC en la implementación y fortalecimiento de los protocolos de atención.
 
Entre los aspectos evaluados se destacaron la identificación precoz de los signos de ACV, la activación inmediata del protocolo de emergencia, los tiempos de respuesta, la rapidez en el traslado de los pacientes y la comunicación anticipada con los hospitales receptores.

Este sistema de trabajo permite que, mientras el paciente es trasladado, el equipo del centro asistencial sea notificado con anticipación para preparar los recursos necesarios y optimizar el diagnóstico y el tratamiento oportuno.

La distinción reconoce el compromiso y la labor de médicos, enfermeros, choferes y operadores del SAMEC, quienes trabajan de manera coordinada para brindar una respuesta rápida y de calidad ante una de las principales emergencias neurológicas.

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