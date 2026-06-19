Más de 40 motos secuestradas en un megaoperativo de tránsito
Se llevó a cabo en diferentes zonas de la ciudad, buscando garantizar la seguridad y el orden. Los agentes de tránsito controlaron alcoholemia, el uso de casco, luces y documentación.
Salta Hoy
19 / 06 / 2026
La Municipalidad, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, realiza distintos controles con el objetivo de continuar fortaleciendo la seguridad y el orden en la ciudad.
Ayer por la tarde se secuestraron 41 motos en el marco de un megaoperativo conjunto con la Policía. El procedimiento se desarrolló en diferentes zonas críticas de la ciudad:
COMISARÍA Nº 5
B° SOLIDARIDAD ETAPA I, II, III, IV
Punto 1: Avda. Discépolo altura Mza. 334 E sobre Avda. 120
Punto 2: Av. Enio Pontussi y RP 26
Punto 3: Av. Enio Pontussi y Discépolo
Punto 4: Av. Pontussi y Fortín Amblayo
Punto 5: Ragone altura del Hospital Papa Francisco
B° PRIMERA JUNTA
Punto 6: Playón de 1ra Junta altura Mza 506 C
B° LIBERTAD
Punto 7: RP 26 y Fortín San Carlos (frente a la casona)
B° GAUCHITO GIL
Punto 8: Discépolo altura del CIC del B° Gauchito Gil
B° JUSTICIA
Punto 9: Al lado de la bomba de agua frente a la Mza. N B° Justicia
B° SANIDAD
Punto 10: Avda. Dr. Albert Sabin altura de la Mza. 501 B° Sanidad
COMISARÍA Nº 2
B° JUAN CALCHAQUI
Punto 1: J. V. Gonzalez y Lucio Mansilla
Punto 2: Ingreso de RP 26 sobre Av. Felipe Varela y Lucio Mansilla
B° SANTA CECILIA
Punto 3: Av. Discépolo y Agustín Magaldi
B° CÍRCULO VII
Punto 4: Díaz Villalba y Lucio Mansilla
B° DEMOCRACIA
Punto 5: Olivera y Lucio Mansilla
B° SIGLO XXI
Punto 6: Martin Fierro y Ángel Vargas
B° SAN BENITO
Punto 7: Díaz Villalba y Ragone
Punto 8: Avda. Discépolo y Espinoza
B° SAN FCO SOLANO
Punto 9: Av. Ragone y Felipe Varela
B° NORTE GRANDE
Punto 10: Angel Vargas y Juncosa
Durante el operativo se realizaron controles de alcoholemia y se verificó el uso de casco, luces reglamentarias y la documentación correspondiente.
Cabe destacar que las sanciones para los infractores son severas, tanto en lo económico como en las inhabilitaciones, con el objetivo de promover una mayor conciencia vial.
Desde el área indicaron que este tipo de operativos continuarán realizándose para reforzar la prevención y concientización en la comunidad.