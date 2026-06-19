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Más de 40 motos secuestradas en un megaoperativo de tránsito

Se llevó a cabo en diferentes zonas de la ciudad, buscando garantizar la seguridad y el orden. Los agentes de tránsito controlaron alcoholemia, el uso de casco, luces y documentación.

Salta Hoy

19 / 06 / 2026

 

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La Municipalidad, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, realiza distintos controles con el objetivo de continuar fortaleciendo la seguridad y el orden en la ciudad. 

Ayer por la tarde se secuestraron 41 motos en el marco de un megaoperativo conjunto con la Policía. El procedimiento se desarrolló en diferentes zonas críticas de la ciudad: 

COMISARÍA Nº 5

B° SOLIDARIDAD ETAPA I, II, III, IV

Punto 1: Avda. Discépolo altura Mza. 334 E sobre Avda. 120
Punto 2: Av. Enio Pontussi y RP 26
Punto 3: Av. Enio Pontussi y Discépolo
Punto 4: Av. Pontussi y Fortín Amblayo
Punto 5: Ragone altura del Hospital Papa Francisco

B° PRIMERA JUNTA

Punto 6: Playón de 1ra Junta altura Mza 506 C

B° LIBERTAD

Punto 7: RP 26 y Fortín San Carlos (frente a la casona)

B° GAUCHITO GIL

Punto 8: Discépolo altura del CIC del B° Gauchito Gil

B° JUSTICIA

Punto 9: Al lado de la bomba de agua frente a la Mza. N B° Justicia

B° SANIDAD

Punto 10: Avda. Dr. Albert Sabin altura de la Mza. 501 B° Sanidad

COMISARÍA Nº 2

B° JUAN CALCHAQUI

Punto 1: J. V. Gonzalez y Lucio Mansilla
Punto 2: Ingreso de RP 26 sobre Av. Felipe Varela y Lucio Mansilla

B° SANTA CECILIA

Punto 3: Av. Discépolo y Agustín Magaldi

B° CÍRCULO VII

Punto 4: Díaz Villalba y Lucio Mansilla

B° DEMOCRACIA

Punto 5: Olivera y Lucio Mansilla

B° SIGLO XXI

Punto 6: Martin Fierro y Ángel Vargas

B° SAN BENITO

Punto 7: Díaz Villalba y Ragone
Punto 8: Avda. Discépolo y Espinoza

B° SAN FCO SOLANO

Punto 9: Av. Ragone y Felipe Varela

B° NORTE GRANDE

Punto 10: Angel Vargas y Juncosa

Durante el operativo se realizaron controles de alcoholemia y se verificó el uso de casco, luces reglamentarias y la documentación correspondiente. 

Cabe destacar que las sanciones para los infractores son severas, tanto en lo económico como en las inhabilitaciones, con el objetivo de promover una mayor conciencia vial.

Desde el área indicaron que este tipo de operativos continuarán realizándose para reforzar la prevención y concientización en la comunidad.

 

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