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El móvil oncológico realizará mamografías y Papanicolaou en el norte provincial

Las prácticas se llevarán a cabo en los municipios de Urundel, Colonia Santa Rosa y Pichanal. También se aplicarán vacunas incluidas en el calendario nacional de inmunización. 

Salta Hoy

19 / 06 / 2026

 

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El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública prestará servicios en el departamento Orán, donde ofrecerá a las mujeres la posibilidad de realizarse mamografías y Papanicolaou gratuitas.

La actividad se organiza en conjunto con el hospital Luis Gardel de Urundel, el hospital Dr. Elías Anna de Colonia Santa Rosa y del hospital Dr. Edgardo Bouhid de Pichanal.

Las jornadas previstas son:

22 de junio - Urundel  (mamografías y PAP)

23 y 24 de junio – Colonia Santa Rosa (mamografías y PAP)

25 y 26 - Pichanal (mamografías)

Se otorgarán 30 turnos por orden de llegada, a partir de las 7. La atención se realizará en dos turnos de 15 pacientes cada uno: de 9 a 14 y de 14 a 16. 

Se ofrecerá la posibilidad de realizarse mamografías gratuitas a mujeres mayores de 40 años y a aquellas menores de esa edad que presenten antecedentes familiares de cáncer de mama. Las personas que sean afiliados de la obra social PAMI, también podrán acceder al estudio.

Además, se efectuarán exámenes de Papanicolaou (PAP) para la detección temprana de células anormales que puedan indicar riesgo de cáncer de cuello de útero.

Por otra parte, se colocarán vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación, a fin de que la población pueda completar los esquemas de inmunización correspondientes a cada edad.

Requisitos para estudios oncológicos

Mamografías (cupos limitados)

Presentar DNI.

Mujeres mayores de 40 años.

No encontrarse en período de lactancia.

Haber transcurrido al menos un año desde la última mamografía.

Mujeres menores de 40 años: solo con antecedentes familiares y pedido médico ginecológico.

Control ginecológico – PAP (cupos limitados)

Destinado a toda persona con útero.

No estar menstruando.

No haber mantenido relaciones sexuales en las últimas 48 horas.

No utilizar óvulos ni cremas vaginales en las 48 horas previas al estudio.

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