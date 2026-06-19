La Promesa a la Bandera reunió a más de 300 alumnos en la Casona de Castañares

Se llevó a cabo el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional en la Casona de Castañares, donde estudiantes de distintas instituciones educativas participaron de una emotiva ceremonia en homenaje a uno de los símbolos más representativos de la identidad argentina.

En el marco de la jornada, el Ejército Argentino acompañó la actividad compartiendo un desayuno con mate cocido y bizcochos junto a los alumnos, docentes y familias que participaron del encuentro.

La actividad contó con la presencia de la secretaria de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Salta, Agustina Agolio, y del coordinador de la Agencia Cultura Activa, Gonzalo Corral.

Participaron estudiantes de la Escuela N° 4031 Pedro Bonifacio Palacios, Colegio N° 5035 Batalla de Salta, Colegio N° 5048 Juana Manuela Gorriti y Colegio N° 5021 Ciudad del Milagro, quienes realizaron la tradicional promesa de Lealtad a la Bandera.

En primera instancia, se realizó el izamiento de las banderas de Argentina y Salta. Luego se procedió a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Malvinas, a cargo de la Banda de Música Municipal “25 de mayo”.

Posteriormente se colocó una ofrenda floral a los pies del monumento al general Manuel Belgrano, para dar paso a la toma de la promesa a los 320 alumnos presentes.

De esta manera expresaron su compromiso con la democracia, la participación y la convivencia desde la reafirmación de los valores de libertad, solidaridad e igualdad. Tras la lectura de la fórmula, los promesantes respondieron a viva voz: «¡Sí, prometo!».

La propuesta reunió a estudiantes, docentes y familias en uno de los espacios históricos más emblemáticos de la ciudad, fortaleciendo el respeto por los símbolos patrios.