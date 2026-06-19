La Promesa a la Bandera reunió a más de 300 alumnos en la Casona de Castañares
Estudiantes de distintos establecimientos educativos participaron de una emotiva ceremonia en la que reafirmaron su compromiso con los valores de la patria. El acto contó con la presencia de autoridades municipales, docentes, familia y el acompañamiento de la Banda de Música “25 de Mayo”.
Salta Hoy
19 / 06 / 2026
Se llevó a cabo el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional en la Casona de Castañares, donde estudiantes de distintas instituciones educativas participaron de una emotiva ceremonia en homenaje a uno de los símbolos más representativos de la identidad argentina.
En el marco de la jornada, el Ejército Argentino acompañó la actividad compartiendo un desayuno con mate cocido y bizcochos junto a los alumnos, docentes y familias que participaron del encuentro.
La actividad contó con la presencia de la secretaria de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Salta, Agustina Agolio, y del coordinador de la Agencia Cultura Activa, Gonzalo Corral.
Participaron estudiantes de la Escuela N° 4031 Pedro Bonifacio Palacios, Colegio N° 5035 Batalla de Salta, Colegio N° 5048 Juana Manuela Gorriti y Colegio N° 5021 Ciudad del Milagro, quienes realizaron la tradicional promesa de Lealtad a la Bandera.
En primera instancia, se realizó el izamiento de las banderas de Argentina y Salta. Luego se procedió a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Malvinas, a cargo de la Banda de Música Municipal “25 de mayo”.
Posteriormente se colocó una ofrenda floral a los pies del monumento al general Manuel Belgrano, para dar paso a la toma de la promesa a los 320 alumnos presentes.
De esta manera expresaron su compromiso con la democracia, la participación y la convivencia desde la reafirmación de los valores de libertad, solidaridad e igualdad. Tras la lectura de la fórmula, los promesantes respondieron a viva voz: «¡Sí, prometo!».
La propuesta reunió a estudiantes, docentes y familias en uno de los espacios históricos más emblemáticos de la ciudad, fortaleciendo el respeto por los símbolos patrios.