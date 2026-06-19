 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:31 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:1 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:1 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:1 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:1 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:1 HRS

 

Reflejos de Identidad

Programa cultural y musical 

PROX. 16:00 a 17:31 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 17:30 a 19:1 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:31 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

 

Toda la programación

La Promesa a la Bandera reunió a más de 300 alumnos en la Casona de Castañares

Estudiantes de distintos establecimientos educativos participaron de una emotiva ceremonia en la que reafirmaron su compromiso con los valores de la patria. El acto contó con la presencia de autoridades municipales, docentes, familia y el acompañamiento de la Banda de Música “25 de Mayo”. 

Salta Hoy

19 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Se llevó a cabo el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional en la Casona de Castañares, donde estudiantes de distintas instituciones educativas participaron de una emotiva ceremonia en homenaje a uno de los símbolos más representativos de la identidad argentina.

En el marco de la jornada, el Ejército Argentino acompañó la actividad compartiendo un desayuno con mate cocido y bizcochos junto a los alumnos, docentes y familias que participaron del encuentro.

La actividad contó con la presencia de la secretaria de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Salta, Agustina Agolio, y del coordinador de la Agencia Cultura Activa, Gonzalo Corral.

Participaron estudiantes de la Escuela N° 4031 Pedro Bonifacio Palacios, Colegio N° 5035 Batalla de Salta, Colegio N° 5048 Juana Manuela Gorriti y Colegio N° 5021 Ciudad del Milagro, quienes realizaron la tradicional promesa de Lealtad a la Bandera.

En primera instancia, se realizó el izamiento de las banderas de Argentina y Salta. Luego se procedió a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Malvinas, a cargo de la Banda de Música Municipal “25 de mayo”.

Posteriormente se colocó una ofrenda floral a los pies del monumento al general Manuel Belgrano, para dar paso a la toma de la promesa a los 320 alumnos presentes.

De esta manera expresaron su compromiso con la democracia, la participación y la convivencia desde la reafirmación de los valores de libertad, solidaridad e igualdad. Tras la lectura de la fórmula, los promesantes respondieron a viva voz: «¡Sí, prometo!».

La propuesta reunió a estudiantes, docentes y familias en uno de los espacios históricos más emblemáticos de la ciudad, fortaleciendo el respeto por los símbolos patrios. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO