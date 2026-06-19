El Ministerio de Desarrollo Social presenta “La Juve al Toque” en El Carril

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Agencia Provincial de la Juventud, anunció el lanzamiento oficial del proyecto “La Juve al Toque”, una propuesta que reafirma el compromiso del Estado en la promoción de la participación juvenil y en el fortalecimiento de su presencia territorial.

La iniciativa tiene como finalidad brindar a los jóvenes un espacio integral donde puedan acceder a trámites esenciales, informarse sobre programas y servicios gubernamentales diseñados especialmente para ellos, y potenciar el desarrollo de emprendedores salteños.

La convocatoria fue fijada para el día jueves 25 de junio, desde las 16:00 a 19:00 hs, en la Plaza Central San Martín del municipio de El Carril.

En esta oportunidad, el proyecto se presenta bajo la modalidad especial “La Juve Mundial”, que busca aprovechar el clima deportivo y cultural para maximizar la participación, generando un entorno de encuentro, recreación y oportunidades que conecte directamente con los intereses de la juventud.

Actividades

En el marco de la convocatoria, se realizará el lanzamiento oficial y la atención de oficinas móviles del Gobierno, una feria de jóvenes emprendedores con exposición de marcas locales; el desarrollo de espacios temáticos para el intercambio de figuritas y juegos recreativos con espíritu futbolero. Además, tendrán lugar sorteos de premios entre los participantes y shows en vivo de artistas locales.

Este lanzamiento constituye un paso significativo en la consolidación de políticas públicas orientadas a la juventud, reafirmando el rol del Estado como garante de inclusión, participación activa y desarrollo integral de las nuevas generaciones.

