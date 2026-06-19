Sustrajo un medidor de gas de una vivienda en zona centro y fue demorado

Policías del Distrito de Prevención 1 de Capital demoraron esta madrugada a un hombre de 27 años por sustraer un medidor de luz desde una vivienda ubicada en calle Córdoba.

La intervención se produjo en el marco de una alerta al Sistema de Emergencias 911.

En el lugar, se demoró al causante y se secuestró el elemento sustraído, entre otros de interés para la causa.

Intervino la Fiscalía Penal 5.

