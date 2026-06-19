Mangione supervisó en Apolinario Saravia las acciones de control por el brote de varicela

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, encabezó una recorrida de trabajo en Apolinario Saravia para supervisar las acciones implementadas ante el brote de varicela detectado en una institución educativa de ese municipio.

La visita incluyó una reunión con el equipo gerencial y trabajadores de APS del hospital Ramón Villafañe, para analizar las estrategias de vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de casos y fortalecimiento de la vacunación en la población objetivo.

Participaron además el intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés; el director de Zona Sanitaria Este, Daniel Coria; el gerente general del hospital Ramón Villafañe, José Hernández; y la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure.

Actualmente se registran 19 casos confirmados de varicela vinculados al brote. Ninguno de los pacientes requirió internación y la mayoría ya recibió el alta médica, tras evolucionar favorablemente con tratamiento ambulatorio.

“Tenemos todo controlado y eso es gracias al enorme compromiso del equipo sanitario. Seguimos trabajando para brindar una salud federal e igualitaria en cada rincón de la provincia”, dijo el ministro Mangione.

Por su parte, Jure, informó que se intensifican las acciones para verificar y completar los esquemas de vacunación.

“Estamos trabajando junto con los agentes sanitarios y las instituciones educativas para identificar a las personas que deben recibir la vacuna. Recordamos que es gratuita, obligatoria y constituye la principal herramienta para prevenir la enfermedad y proteger a la comunidad”, señaló.

En tanto, el gerente Hernández, explicó que los casos registrados presentan evolución favorable.

“Todos han sido cuadros leves y ninguno requirió hospitalización. La mayoría de los pacientes ya se encuentra en proceso de alta. Continuamos evaluando los contactos susceptibles y reforzando las medidas de prevención y control”, indicó.

Entre las acciones desplegadas por el Ministerio de Salud Pública se incluyen el trabajo conjunto con las autoridades escolares, el envío de comunicaciones a las familias, la revisión de carnets de vacunación y la microplanificación de estrategias para completar esquemas en la población objetivo.

Joaquín V. González, Las Lajitas y El Quebrachal

En el marco de la recorrida por el departamento Anta, el titular de la cartera sanitaria provincial también visitó los hospitales de Las Lajitas, Joaquín V. González y El Quebrachal, donde recorrió distintos servicios, dialogó con trabajadores de la salud y pacientes, y evaluó el funcionamiento de las prestaciones sanitarias.