La Municipalidad iluminó el Cabildo en vísperas al 20 de Junio

En vísperas del Día de la Bandera, y en el marco del 206° aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, la Municipalidad de Salta llevó adelante la iluminación del Cabildo Histórico. La propuesta comenzó a las 20 horas en la explanada del histórico edificio.

El Cabildo se tiñó con los colores celeste y blanco de la Bandera Nacional, generando una postal alusiva a una de las fechas patrias más significativas para los argentinos.

Vecinos y turistas se acercaron para acompañar la jornada y disfrutar de esta propuesta conmemorativa.

La actividad formó parte de las acciones impulsadas por el municipio para poner en valor los símbolos patrios y promover espacios de encuentro.