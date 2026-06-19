La Municipalidad iluminó el Cabildo en vísperas al 20 de Junio
El histórico edificio se tiñó de celeste y blanco en el marco del Día de la Bandera y el 206° aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano. Vecinos y turistas disfrutaron de una postal especial en pleno centro de la ciudad.
Salta Hoy
19 / 06 / 2026
En vísperas del Día de la Bandera, y en el marco del 206° aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, la Municipalidad de Salta llevó adelante la iluminación del Cabildo Histórico. La propuesta comenzó a las 20 horas en la explanada del histórico edificio.
El Cabildo se tiñó con los colores celeste y blanco de la Bandera Nacional, generando una postal alusiva a una de las fechas patrias más significativas para los argentinos.
Vecinos y turistas se acercaron para acompañar la jornada y disfrutar de esta propuesta conmemorativa.
La actividad formó parte de las acciones impulsadas por el municipio para poner en valor los símbolos patrios y promover espacios de encuentro.