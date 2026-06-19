Salta presentó en Buenos Aires su campaña publicitaria para la temporada de invierno 2026

El Ministerio de Turismo y Deportes de Salta llevó a cabo el lanzamiento oficial de su campaña publicitaria para la temporada invernal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acto central, desarrollado ante profesionales del sector y prensa especializada, estuvo encabezado por la secretaria de Turismo de la provincia, Nadia Loza, junto a la subsecretaria de Promoción y Marketing Turístico, Laura Alcorta. El evento contó, además, con una destacada comitiva del sector público y privado, reflejando el fuerte respaldo institucional al destino.

“Estamos felices de presentar esta temporada en Capital Federal con una propuesta que busca volver a enamorar a cada persona que nos visita. Queremos que todos sientan nuevamente esa conexión única con nuestros atractivos, redescubriendo por qué Salta es esa provincia tan linda que siempre te enamora”, destacó Loza.

En nombre del Gobierno nacional, asistió el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, quien manifestó: “Acompañamos la presentación de la temporada de invierno de Salta, una provincia que se supera año tras año. Con el lema 'Salta, tan linda que enamora', queda claro que está preparada para recibir a visitantes de todo el mundo con servicios de primer nivel”.

Asimismo, el rubro empresarial estuvo ampliamente representado por los principales referentes de la industria: por la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), estuvo su vicepresidente, Aldo Elías, el director ejecutivo, Franci Di Pasquo, y el coordinador federal, Gonzalo Barrientos; y por la Cámara Argentina de Turismo (CAT), se hizo presente su presidenta, Laura Teruel.

En sintonía con la identidad cultural salteña, la exposición incluyó hitos destacados de la oferta regional, entre los que sobresalió la flamante canción oficial del Tren a las Nubes. Esta composición inédita de los maestros Eduardo Falú y Hugo Ovalle fue plasmada mediante una producción contemporánea grabada en formato flashmob en el emblemático Viaducto La Polvorilla, agregando un valioso patrimonio de proyección internacional para el ícono turístico.

A dicho despliegue se sumó la Ciudad de Salta, que de la mano del coordinador de su Ente de Turismo, Fernando García Soria, exhibió su propio spot estacional como puerta de entrada al territorio, reflejando el trabajo coordinado que se realiza de manera permanente entre el Gobierno provincial y los diferentes municipios para consolidar una oferta integral y competitiva.

Por su parte, la localidad de Cachi tuvo una presentación especial liderada por su director de Turismo y Cultura, Leandro Caro. El funcionario compartió el orgullo de que el pueblo haya sido seleccionado recientemente por la Nación como uno de los candidatos argentinos oficiales para el prestigioso programa Best Tourism Villages de la ONU Turismo. Esta postulación internacional resalta el valor patrimonial, el desarrollo sostenible y la autenticidad de los pueblos salteños, potenciando con fuerza la promoción de los Valles Calchaquíes.

Para complementar los anuncios institucionales, las autoridades detallaron una intensa batería de acciones destinadas de manera directa al consumidor final. Durante el viernes 18 y el sábado 19 se realizarán activaciones de gran impacto en puntos estratégicos de la Capital Federal. Posteriormente, el esquema continuará con caravanas promocionales en Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero, lanzamientos conjuntos en provincias vecinas y la participación en grandes eventos nacionales como Caminos y Sabores, la Expo Rural y la Fiesta del Poncho en Catamarca.

Finalmente, a nivel local, Salta impulsará el turismo invernal mediante una nutrida agenda que combinará atractivos deportivos, culturales y gastronomías de primer nivel. Entre las principales propuestas se destacan el partido de River contra Aldosivi, la Running Trip, la llegada del Circo Ánima, el Calchaquí Wine Tasting, el tradicional Concurso de la Empanada, y los Puntos de Aliento para acompañar a la Selección Argentina.