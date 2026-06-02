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La intensa nubosidad se debe a una masa de aire marítimo

La misma proviene del Atlántico Sur, según explicó el agroclimatólogo Eduardo Sierra en el programa “Claves del Campo”.

Salta Hoy

02 / 06 / 2026

 

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"Una masa de aire polar marítimo invade la región, proveniente del Atlántico Sur. Este aire es estable y no genera grandes lluvias, pero provoca cielos nublados y ligeras lloviznas", explicó el especialista.

En el norte del país, hay más actividad meteorológica, especialmente cerca del trópico. Sin embargo, no se esperan extremos climáticos significativos.

Sierra indicó  que el Servicio Meteorológico pronostica lluvias en las ciudades altas, aunque estas no se están concretando, con temperaturas que oscilan entre los 20 y 25 grados en el centro, mientras que el Chaco salteño alcanza máximas superiores a los 25 grados.

 

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