La intensa nubosidad se debe a una masa de aire marítimo

"Una masa de aire polar marítimo invade la región, proveniente del Atlántico Sur. Este aire es estable y no genera grandes lluvias, pero provoca cielos nublados y ligeras lloviznas", explicó el especialista.

En el norte del país, hay más actividad meteorológica, especialmente cerca del trópico. Sin embargo, no se esperan extremos climáticos significativos.

Sierra indicó que el Servicio Meteorológico pronostica lluvias en las ciudades altas, aunque estas no se están concretando, con temperaturas que oscilan entre los 20 y 25 grados en el centro, mientras que el Chaco salteño alcanza máximas superiores a los 25 grados.