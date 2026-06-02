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Otra vez, alcohol, moto y derrape terminan con una muerte en el norte de la provincia

Una joven de 21 años perdió la vida tras un derrape cuando se trasladaba en motocicleta con una amiga de 23 años.

Salta Hoy

02 / 06 / 2026

 

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El accidente ocurrió este lunes a las 5:30 de la madrugada en la avenida 20 de Febrero y San Martín de la ciudad norteña de Tartagal. 

Las jóvenes se desplazaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, pero ninguna llevaba puesto el casco protector. 

La conductora de 21 años perdió el control del rodado y cayeron pesadamente al suelo. 

Tras un análisis se confirmó que presentaba 0.89 gramos de alcohol en sangre. 

Fueron trasladadas al hospital Juan Domingo Perón, pero falleció ayer a las 14:30, mientras que su amiga continúa internada. 


 

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