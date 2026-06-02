Socorro Villamayor: “Necesitamos que se restablezca el servicio nocturno”

“La determinación fue abrupta y repentina y está afectando a toda la sociedad”, dijo la legisladora.

Los diputados provinciales convocaron esta mañana a las autoridades de Saeta y la AMT para saber los motivos del corte en el servicio nocturno desde el domingo pasado.

Con preocupación, la legisladora expresó que luego de haber escuchado a las autoridades “no se avizora una salida o solución al problema”.

A su turno el diputado Gastón Galindez -también presente en la reunión de esta mañana- aseguró que habría que analizar algunos otros cambios en el sistema en los horarios valle y sobre todo volver a estudiar el tema de las gratuidades.

“Capaz que podría volver a revisar las gratuidades a colegios u universidades privadas”, expresó.

Ante los legisladores y los periodistas luego, Claudio Mohr, presidente de Saeta enfatizó que la decisión de suspender el servicio nocturno fue exclusivamente de las empresas de transporte.

“Nosotros no opinamos sobre esta postura porque hay una realidad por la deuda y el incremento del precio del combustible”, expresó el titular.

Mohr anticipó reuniones con el Jefe de Gabinete y la Ministra de Educación para avanzar en algún tipo de solución.

Anticipo que se revisará donde se puede cortar y donde se pueden extender las frecuencias.

Comentó que hay una reducción del 25 % de los usuarios, es decir que 2 millones de pasajeros dejaron de usar el colectivo.

Finalmente Mohr volvió a defender las gratuidades del sistema y anticipó reuniones con el Gobierno y las empresas para evitar la reducción anticipada para los domingos.

“Queremos invitar eso y que el sistema funcione y brinde un servicio”, expresó.