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Sin colectivos en la noche: Trabajadores de hoteles y restaurantes seriamente afectados

“Nuestros horarios van a contramano del resto de las actividades y necesitamos una reunión urgente con las autoridades por esta determinación” dijo por Radio Salta, Juan Chibán, presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica.

Salta Hoy

02 / 06 / 2026

 

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Chibán explicó que los locales de comidas cierran a la medianoche, pero los empleados deben hacer caja, limpiar y ordenar todo.

“Hasta que terminan toda la tarea salen del trabajo a las 1:30 o 2:00 de la madrugada”, dijo.

Anticipó que el problema también afecta a los hoteles que ofrecen desayunos muy temprano y a los trabajadores de las empresas que brindan excursiones turísticas. 

 

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