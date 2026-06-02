Sin colectivos en la noche: Trabajadores de hoteles y restaurantes seriamente afectados

Chibán explicó que los locales de comidas cierran a la medianoche, pero los empleados deben hacer caja, limpiar y ordenar todo.

“Hasta que terminan toda la tarea salen del trabajo a las 1:30 o 2:00 de la madrugada”, dijo.

Anticipó que el problema también afecta a los hoteles que ofrecen desayunos muy temprano y a los trabajadores de las empresas que brindan excursiones turísticas.