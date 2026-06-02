Preocupación entre los inmobiliarios

Las personas humanas y jurídicas podrían actuar como corredores.

Los honorarios quedarían sujetos al libre acuerdo entre las partes, sin pisos mínimos ni topes máximos.

Se habilitaría el ejercicio simultáneo con otras profesiones o actividades lícitas.

Se permitiría operar mediante plataformas digitales y herramientas tecnológicas.

Se declararía que el corretaje no podrá quedar sujeto a restricciones que generen barreras de entrada o distorsiones de mercado.

“El daño ya está hecho. Ellos -por el Gobierno nacional- buscan la uberización de todas las profesiones, incluso la nuestra”, indicó Juan Martín Biella, titular de la Cámara Inmobiliaria de Salta.