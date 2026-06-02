Sin colectivos en la noche: La UNSa resolvió clases presenciales hasta las 21:00
La medida fue definida tras una reunión encabezada por Autoridades del Rectorado y las Secretarías Académicas de las distintas Facultades.
Salta Hoy
02 / 06 / 2026
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En un encuentro realizado en las últimas horas se analizó el impacto que la suspensión del transporte público durante la noche podría generar en estudiantes que cursan en horarios vespertinos y nocturnos.
Así lo explicó a Radio Salta, Miguel Nina, rector de la casa de estudios.
Anticipó que -de ser necesario- se podría recurrir a las clases virtuales.
Cabe mencionar que Nina participó esta mañana de un acto en la plaza Belgrano por el Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas.