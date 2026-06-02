Nuevo espacio comercial del mercado San Miguel en Ituzaingó 134
Allí fueron reubicados los puestos que funcionaban en la nave central del predio de Av. San Martín. Los clientes encontrarán carnicerías, pollerías, regionales, frutería, electrónicos, lencería, artículos de limpieza, servicio técnico, calzados y más.
Salta Hoy
02 / 06 / 2026
La transformación integral del Mercado San Miguel continúa avanzando con una nueva etapa clave: comenzó el proceso de reubicación de los puesteros que desarrollaban sus actividades en la nave central de Av. San Martín 780, del histórico centro comercial salteño.
Los comerciantes iniciaron su traslado al predio ubicado en Ituzaingó 134, espacio especialmente acondicionado para garantizar la continuidad de sus actividades mientras avanzan las obras de remodelación y puesta en valor del mercado.
La medida permitirá profundizar los trabajos en la nave central que forman parte del plan integral de recuperación y modernización que impulsan de manera conjunta la Municipalidad de Salta y la Unidad de Administración del Mercado San Miguel (UAMM).
En el nuevo predio, donde se prioriza tanto la actividad comercial como la comodidad de los trabajadores y clientes; tendrá locales de los rubros carnicerías, pollerías, regionales, frutería, electrónicos, lencería, artículos de limpieza, servicio técnico, calzados y más.