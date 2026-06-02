El Materno Infantil realizó más de 1000 controles de presión arterial y detectó 149 casos

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, el Hospital Público Materno Infantil llevó adelante una campaña de concientización y control destinada a sus trabajadores, durante la cual se realizaron 1039 mediciones de presión arterial en distintos sectores de la institución.

La iniciativa, impulsada por la Unidad de Medicina Interna con la colaboración de estudiantes de la Cruz Roja, permitió detectar 149 casos de hipertensión arterial en personas que desconocían su condición.

Del total de trabajadores evaluados, 496 presentaron valores elevados de presión arterial: 361 con registros limítrofes, 115 con hipertensión nivel 1 y 20 con hipertensión nivel 2. Además, se identificó que diez personas ya contaban con diagnóstico de hipertensión, aunque no realizaban tratamiento.

El relevamiento también evidenció la presencia de factores de riesgo cardiovascular entre el personal. El 68,7% manifestó dormir menos de ocho horas diarias, el 41,3% indicó ser sedentario, el 29,9% consume alcohol, el 20,9% fuma y el 61,5% desconoce sus niveles de colesterol.

Como cierre de la campaña, especialistas del hospital brindaron recomendaciones orientadas a la prevención de la hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares, haciendo hincapié en la alimentación saludable, la actividad física regular, el control del peso y la medición periódica de la presión arterial.

El cardiólogo Roque Gutiérrez destacó que la iniciativa permitió fortalecer la detección precoz de una enfermedad que suele cursar sin síntomas y reafirmó la importancia de incorporar controles periódicos como parte de los hábitos de cuidado de la salud.

Asimismo, el hospital Materno Infantil informó que se trabajará en la implementación de estrategias permanentes destinadas a promover el bienestar y la prevención de enfermedades entre los trabajadores del nosocomio.