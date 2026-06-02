“El Mercado en tu barrio” llega al Delmi con precios imperdibles y servicios municipales

La Municipalidad de Salta continúa con su programa “El Mercado en tu barrio”, una iniciativa que acerca productos de primera necesidad a los vecinos de la ciudad con precios accesibles y descuentos de hasta el 30%. La próxima edición tendrá lugar el miércoles 10 de junio, en el Delmi, en Ibazeta al 1550.

La atención será de 10 a 16, y ofrecerá una amplia variedad de productos: frutas, verduras, carne, pollo, lácteos, panificados, artículos de limpieza, entre otros. La propuesta apunta a aliviar el presupuesto familiar y garantizar el acceso a alimentos de calidad para todos los salteños.

En forma simultánea, el operativo contará con servicios adicionales para los vecinos. De 10 a 13, estará presente el Móvil de Licencia de Conducir, que permitirá realizar trámites de renovación y emisión sin necesidad de desplazarse al centro. En el mismo horario se brindará el servicio de Vacunación Antirrábica y entrega de turnos de castración para animales de compañía.