El móvil oncológico realizará mamografías en Cerrillos

El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública prestará servicios en el municipio de Cerrillos, donde ofrecerá a las mujeres la posibilidad

La iniciativa se lleva adelante de manera conjunta entre el Ministerio de Salud Pública y la Municipalidad de San José de los Cerrillos, como resultado de gestiones realizadas por el intendente Enrique Borelli ante el titular de la cartera sanitaria, Federico Mangione.

Las jornadas previstas son:

4 de junio - Las Tunas (mamografías)

5 de Junio – Congreso (mamografías)

Así lo informó la Subsecretaría de Medicina Social, destacando que la atención se realizará Salón Tucap de Barrio Las Tunas, sobre la avenida principal y en Barrio Congreso al lado del Centro de Salud, Mza 119G Lote 2. Los turnos 30 se otorgarán por orden de llegada y la atención se realizará de 9 a 12 y de 14 a 16 hs.

Se ofrecerá la posibilidad de realizarse mamografías gratuitas a mujeres mayores de 40 años y a aquellas menores de esa edad que presenten antecedentes familiares de cáncer de mama. Las personas que sean afiliados de la obra social PAMI, también podrán acceder al estudio.

Por otra parte, se colocarán vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación, a fin de que la población pueda completar los esquemas de inmunización correspondientes a cada edad de 9 a 12.

Requisitos para estudios oncológicos

Mamografías (cupos limitados)

Presentar DNI.

Mujeres mayores de 40 años.

No encontrarse en período de lactancia.

Haber transcurrido al menos un año desde la última mamografía.

Mujeres menores de 40 años: solo con antecedentes familiares y pedido médico ginecológico.

