Jardineritos del Salesiano recibieron una charla sobre Bienestar Animal

En el marco de las políticas de bienestar animal, la Municipalidad realizó una nueva jornada de capacitación y concientización. En esta ocasión, participaron alumnos del nivel inicial del colegio Salesiano.

Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, manifestó que “la tenencia responsable de los animales de compañía debe enseñarse desde temprana edad para poder formar futuros adultos empáticos”.

“Por ello, capacitamos a los alumnitos de jardín mediante charlas informativas y actividades lúdicas para estimular sobre la temática, obviamente todo adaptado a su edad”, remarcó el funcionario.

“Además, es importante que puedan hacer contacto con los cachorros y perros adultos para mostrarles cómo los deben tratar sin golpearlos o dañarlos”, destacó Díaz.

Desde el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” se recuerda a la comunidad en general que esta instalación municipal se encuentra abierta para recibir visitas o concretar una adopción.