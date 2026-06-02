La Municipalidad recuperó y limpió un espacio entre Av. Paraguay y Av. Chile, buscando orden y seguridad. En el operativo trabajó Espacios Públicos junto a la Policía. Se trata de un espacio verde en donde también hay una plaza, en cercanías del río Arenales, donde se desalojaron 8 personas que habitaban el lugar.

También se retiraron colchones, diferentes tipos de artefactos como maderas, basura y otros elementos que acumulaban las personas. Con esto se busca evitar la obstrucción de canales, generación de microbasurales, focos infecciosos, inseguridad, riesgo de incendios.

«Queremos que los vecinos vuelvan a disfrutar de este lindo espacio que recuperó la Municipalidad hace un año. Vamos a seguir trabajando de esta manera para que los salteños se sientan cómodos», explicó Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.

Mientras que el subcomisario Javier Altamirano, tercer jefe de la Comisaría Segunda Villa Cristina, aclaró que quienes se encontraban en el lugar hicieron caso omiso a las directivas de la autoridad. Entonces conforme a la ley contravencional fueron trasladados hacia el centro de contraventores.