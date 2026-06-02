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Reconocieron la importante labor de los bomberos voluntarios en Salta

En el marco del Día Nacional, instituido en 2001 por el Congreso Nacional, autoridades provinciales, municipales y de fuerzas de seguridad participaron de la ceremonia recordatoria. Destacaron la participación activa de los cuarteles desplegados en Salta.

Salta Hoy

02 / 06 / 2026

 

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El ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún, junto al secretario de Seguridad Nicolás Avellaneda encabezaron el acto realizado por el Día Nacional del Bombero Voluntario, realizado en la explanada del cuartel “Martín Miguel de Güemes” ubicado en Alberdi 943, de Salta capital.

Durante el acto, Avellaneda resaltó que, en los últimos años, los cuarteles de bomberos voluntarios de la Provincia de Salta han cumplido un papel preponderante en auxilio de la ciudadanía, cuando las circunstancias así lo requerían, en una loable tarea conjunta con otros organismos de primera respuesta ante emergencias.

Por su parte el ministro Jarsún, destacó el trabajo conjunto y remarcó la importancia de continuar acompañando el crecimiento institucional de los diferentes cuarteles cuya labor es fundamental para todos los salteños.
 
A su turno, el comandante Walter Chávez hizo una reseña de la fecha histórica, marcando un balance de los avances operativos y tecnológicos para la institución y remarcando la constante capacitación para sus integrantes.

La oportunidad, fue propicia para presentar ante la comunidad la nueva unidad hidroescalera, gestionada por las autoridades del cuartel de bomberos voluntarios “Martín Miguel de Güemes”, que permitirá intervenir en incendios en altura y situaciones complejas donde anteriormente se requería apoyo externo.

Para finalizar se realizó la entrega de reconocimientos y certificados a los bomberos que ascienden de rango.

Participaron de la ceremonia el director del Departamento Bomberos, Waldo Mercado, el subsecretario de Protección Ciudadana municipal, José Luis Gambetta además de autoridades provinciales, legislativas y municipales,  concejales, Bomberos de la Policía de Salta, representantes de cuarteles de Bomberos voluntarios de Salta capital y del Valle de Lerma, familiares e invitados especiales.

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