La Policía detuvo a personas por delitos y por código rojo
Las intervenciones se realizaron ayer en los barrios Castañares, San Remo, Grand Bourg, Villa Chartas, Villa Juanita de la Capital, Orán, Apolinario Saravia, Las Lajitas y Metán en el marco de investigaciones, patrullajes preventivos y alertas ciudadanas al Sistema de Emergencias 911. Como resultado, se recuperaron distintos elementos sustraídos.
Salta Hoy
02 / 06 / 2026
La Policía de Salta desarrolló ayer diversos procedimientos con detenidos y secuestro de bienes robados en distintas jurisdicciones de la provincia. Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de áreas especializadas como la Dirección General de Drogas Peligrosas, Seguridad Urbana, Motoristas, patrullas de dependencias y Seguridad Vial.
En ese contexto, 17 personas fueron puestas a disposición de la Justicia por delitos contra la propiedad, conducción ilegal peligrosa, drogas, mientras que una fue detectada con pedido de captura.
Durante los procedimientos se recuperaron y secuestraron celulares, vehículos, dinero en efectivo y otros objetos de interés para las causas.
Intervinieron las Fiscalías Penales correspondientes de cada jurisdicción.