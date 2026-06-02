La Policía detuvo a personas por delitos y por código rojo

La Policía de Salta desarrolló ayer diversos procedimientos con detenidos y secuestro de bienes robados en distintas jurisdicciones de la provincia. Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de áreas especializadas como la Dirección General de Drogas Peligrosas, Seguridad Urbana, Motoristas, patrullas de dependencias y Seguridad Vial.

En ese contexto, 17 personas fueron puestas a disposición de la Justicia por delitos contra la propiedad, conducción ilegal peligrosa, drogas, mientras que una fue detectada con pedido de captura.

Durante los procedimientos se recuperaron y secuestraron celulares, vehículos, dinero en efectivo y otros objetos de interés para las causas.

Intervinieron las Fiscalías Penales correspondientes de cada jurisdicción.